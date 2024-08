LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Sito fuori in semifinale nei 400 attesa per Furlani e Fantini

Leggi tutta la notizia su oasport

19.52: Il britannico Hudson-Smith vince la terza e ultimacon 44?07, secondo posto per Norman con 44?26. Ripescati per la finale il nigeriano Ogazi e lo statunitense Bailey 19.50: Questi i protagonisti della terzadei 400: 2 414 SCOTCH Leungo BOT 28 FEB 1996 44.54 44.54 14 3 1184 NENE Zakithi RSA 2 APR 1998 44.74 44.80 26 4 333 HOLDER Reece AUS 20 AUG 2002 44.53 44.53 67 5 1082 OGAZI Samuel NGR 14 MAY 2006 44.50 44.50 23 6 1337 NORMAN Michael USA 3 DEC 1997 43.45 44.10 36 7 705 HUDSON-SMITH Matthew GBR 26 OCT 1994 43.74 43.74 2 8 463 MORALES-WILLIAMS Christopher CAN 5 AUG 2004 44.05 44.05 16 9 910 POWELL Jevaughn JAM 19 NOV 2000 44.54 44.54 41 19.44: Vince Kirani James di Grenada con 43?78, secondo posto per Samukonga con 43?81, terzo posto per Bailey con 44?31 19.