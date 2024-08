L’Iran scalda i muscoli jet israeliani sui cieli di Beirut La diplomazia è al lavoro | Biden parla con al-Sisi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) Polveriera mediorientale,prende tempo ma conferma la vendetta su Israele. "L'incertezza sulla data della ritorsione costituisce "parte della punizione" per Israele. Lo ha detto – citato dal Times of Israel – il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah invitando i membri dell'"asse della resistenza" sostenuto dalin Iraq e Yemen a continuare a sostenere Gaza. "Il pericolo israeliano non può essere affrontato nascondendo la testa sotto la sabbia, perché il nemico non ha linee rosse", ha aggiunto il leader di Hezbollah. Che ha sottolineato che ancheè stato costretto a unirsi alla battaglia dopo l'assassinio del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran.prepara l'attacco: razzi dal Libano verso la Galilea Nel pomeriggio una raffica di razzi è stata lanciata dal Libano verso la Galilea e le alture del Golan.