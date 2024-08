L' Inter comincia a fare cassa | Agoumé al Siviglia altri tre con la valigia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) L'a sfoltire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, in attesa degli ultimi colpi da effettuare entro la fine di agosto. E' diventato oggi ufficiale l'approdo di Lucienalper 4 milioni di euro più il 50% della futura rivendita, percentuale che può abbassarsi tra un anno qualora gli andalusi dovessero pagare4 milioni di euro ai nerazzurri. Il centrocampista classe 2002 chiude quindi così definitivamente la propria avventura in nerazzurro, dopo aver disputato le prime due gare del pre-campionato, giostrando nell'insolita posizione di difensore centrale. Restano ancora diversi gli elementi che Ausilio e Baccin stanno provando a piazzare. Satriano ha rifiutato il trasferimento al Brest, con cui l'aveva un accordo per 6 milioni di euro più bonus.