Le rivolte senza motivo? Non sappiamo perché protestiamo Caos e furti bizzarri nelle comunità locali

(Di martedì 6 agosto 2024) Le? "Non".Pensavi che l'estrema destra fosse un fenomeno confinato in storie del passato? Ecco una situazione recente che ti farà ricredere, e sta accadendo proprio nel cuore del Regno Unito. Negli ultimi giorni, il Regno Unito è diventato il palco di feroci tumulti, con gruppi di estrema destra che hanno gettato il disonore sulla civiltà britannica. Dall’attacco con accoltellamento avvenuto a Southport, sono state le, fondazioni benefiche e negozi a subirne le conseguenze, diventando bersagli di dimostrazioni che hanno scosso profondamente la nazione. La conta degli arresti ha superato le 400 persone, e non è mancato lo spettacolo di auto in fiamme e saccheggi selvaggi per opera di folle con il volto coperto.