Le otto statue di Botero a Roma

(Di martedì 6 agosto 2024) Dal 10 luglio al 1bre,monumentali, creazioni imponenti e iconiche di Fernando, sono in mostra per la prima volta in alcune delle piazze più affascinanti della città, grazie a, la mostra diffusa dedicata alle straordinarie e singolari produzioni dell’artista colombiano scomparso nel 2023. Le opere dici restituiscono la sua peculiare visione del mondo animata da forme allargate e di dimensioni temporali senza limiti. È uno stile che trova rimandi importanti nella storia dell’arte, dalle figure di Rubens a quelle postcubiste di Picasso o di Moore, ma che non ha molti parallelismi nell’arte contemporanea, divenendo un carattere peculiare estremamente riconoscibile dell’arte del colombiano.