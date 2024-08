Larissa Iapichino graffia in qualifica alle Olimpiadi | seconda davanti a Mihambo con una bella misura Spanovic out

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024)si èta con grande personalità alla finale di salto in lungodi Parigi 2024. L’azzurra ha piazzato un brillante balzo da 6.87 metri (0,1 m/s di vento a favore) in occasione del secondo tentativo sulla pedana dello Stade de France, andando ben oltre la norma difissata a 6.75. La fresca vice campionessa d’Europa, che aveva aperto la gara in totale controllo (6.60 metri con 1,1 m/s di brezzaspal primo assalto), si è fermata ad appena sette centimetri dallo stagionale siglato un paio di mesi fa a Roma in occasione della rassegna continentale e a otto centimetri dal suo personale all’aperto (lo scorso anno a Montecarlo). La 22enne toscana tornerà in pedana per andare a caccia di una medaglia considerando il suo potenziale e una condizione di forma apparsa in crescita rispetto all’uscita nella capitale.