La versione del garante Giulianelli | Carceri fatiscenti e sovraffollate Si lavori a una nuova struttura l’ideale è tra Macerata e Fermo

(Di martedì 6 agosto 2024) "La riforma Nordio fa almeno un passo avanti, aumentando il diritto alle telefonate per i detenuti. Si poteva fare di più, ma è già qualcosa in una situazione che va affrontata cambiando per prima cosa, noi cittadini liberi, il nostro approccio al tema". Ilregionale Giancarlointerviene sulle, tornate in primo piano dopo le proteste a Sollicciano e non solo. Il primo problema è il sovraffollamento. Nelle Marche ci sono 926 detenuti, 285 sono stranieri, 21 donne. Ad Ancona, Montacuto ha 316 detenuti su una capienza di 256; Barcaglione 100 detenuti su 100 posti disponibili. Ad Ascoli, a Marino del Tronto i detenuti sono 131 su 103 posti autorizzati. A48 su 43 posti. A Villa Fastiggi di Pesaro 241 (di cui 21 donne) su una capienza di 153: è la situazione più critica. A Fossombrone, con posti dimezzati per i, ci sono 90 detenuti.