Inter tra plusvalenze e tesoretto | ecco il calciomercato disinformato

(Di martedì 6 agosto 2024) A poco più di tre settimane dalla chiusura delestivo in casasi fanno i conti con la calcolatrice per il discorso, ma ilinvece? Le ultime operazioni in uscita sono importanti per liberare subito spazio in rosa ma non solo. Di seguito tutti i dettagli MILANO – La cessione definitiva del centrocampista Lucien Agoumé “riattiva” ildell’in uscita. Il classe 2002 francese torna al Siviglia facendo generare una plusvalenza a meno di un anno dalla scadenza del contratto che lo legava all’fino al 30 giugno 2025. Non è tanto per i 4 milioni di euro incassati, bensì per la formula creativa impostata con il Siviglia. La riduzione della percentuale sulla futura rivendita – dal 50% al 10% – dopo una stagione, al costo di altri 4 milioni, mette l’nelle condizioni di ipotizzare unextra con Agoumé.