Il Sannio non è terra per i dilettanti | arriva il sintetico ma non per tutti

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna boccata d’ossigeno o, almeno così sembra. Il, finalmente sta facendo la sua comparsa in alcuni comuni, consegnando strutture che possono essere considerate come veri e propri gioielli. Tappeto verde ad Apollosa da qualche mese e campo pronto per accogliere le due società cittadine, a Telese dove torna il calcio, a Montefalcone, a Cautano e fra poco anche a Durazzano. Stesura a Calvi per la gioia del sindaco Rocco che ha affidato il suo stato d’animo a un post social affermando che “a breve la cittadina avrà un importante impianto sportivo, che consentirà ai tanti ragazzi di Calvi e dei Comuni limitrofi di praticare sport, che è sempre motivo di crescita, salute e vita”.