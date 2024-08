Il Napoli vuole subito Lukaku per accontentare Conte e a prescindere da Osimhen | lo valuta 25 milioni Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024) Ilpere ada: lo25(Sky) È quel che dice il giornalista Luca Marchetti nel corso dell’approfondimento di calciomercato su Sky Sport. Secondo Marchetti ilpotrebbe chiudere l’affareprima della cessione del nigeriano. “Ilsta seriamentendo la possibilità di portarein rosa prima ancora della cessione di. Ildareper iniziarci a lavorare. Il club partenopeo è consapevole che non saràl’attaccante per la prossima stagione. Il Chelsea non scende dai 35di euro, ma ilarriva a 25”. Ipotizziamo che in privato l’allenatore si sia fatto sentire e abbia fatto valere le sue ragioni.