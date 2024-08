Hurricane Wars | recensione del romanzo fantasy di Thea Guanzon

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 6 agosto 2024)dié unnato inizialmente come fan fiction di Stare del rapporto tra Rey e Kylo Ren. Eppure la storia si evolve raccontando qualcosa di completamente diverso. Ilé edito da Mondadori. Trama Talasyn è stata abbandonata da piccola sulla soglia di un orfanotrofio sardoviano. Nella vita non ha conosciuto altro se non le Guerre degli Uragani e la lotta disperata del popolo che l’ha cresciuta per liberarsi dalla tirannia di Gaheris, imperatore della Notte. Dentro di lei ardono la certezza di appartenere a un’altra terra, a un altro popolo, e il sogno, un giorno, di ritrovare la sua famiglia e quindi l’origine della magia che le scorre nelle vene, un potere sfolgorante in grado di fendere le ombre dell’Impero.