Grande successo al circolo nautico per la gara di pesca

(Di martedì 6 agosto 2024) Al’Club Ischia’ di Grottammare nel weekend è andata in scena la seconda edizione delladi’Basta una coda di pesce in più’, promossa dal presidente Pino Egidio Scartozzi con i suoi più stretti collaboratori ed ha visto la partecipazione di turisti e residenti. La manifestazione sportiva, iniziata alle ore 6,30 è terminata alle ore 11. I primi classificati sono stati Gianluca De Angelis, Gennaro Scala e Mauro Di Pietro con 71 ’code’ di pesce catturate. Per sorteggio il primo premio è andato a Mauro Di Pietro. A seguire si sono classificati Domenico Pionti con 35 code di pesce, poi Elio Spinozzi con 14. Al sesto posto Stefano Scartozzi che ha catturato 7 pesci, settimo classificato Maurizio Polini con 2 pesci, a vuoto gli altri partecipanti. La classifica è stata stilata dai giudici diClaudio Lupidi e Giuseppe Gryneniez.