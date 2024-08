Festa della Lega Salvini | Cervia mi emoziona Elena può vincere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024)(Ravenna), 6 agosto 2024 – “non finisce mai di stupirmi e dirmi; vedere così tanta gente misempre. Siamo rimasti tra gli ultimi a fare le feste tra la gente". Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture e vice premier Matteointervenendo alla serata conclusiva del festivalRomagna a. "Oggi ho incontrato il "prigioniero politico" Toti ma sono qui per dirvi che anche in Emilia-Romagna il centro-destra si puòcome l’Italia del volley ha vinto con il Giappone. Non diamo per persa alcuna battaglia, neanche quella per l’Emilia-Romagna. Io non dirò mai che in Emilia-Romagna tutto fa schifo, c’è buona qualitàvita ma gli emiliano-romagnoli possono ambire ad una vita migliore senza il condizionamento delle coop rosse del Pd".