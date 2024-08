Escursionista si infortuna sulla vetta dell' Amiata | recuperata con l' elisoccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024)(Grosseto) 6 agosto 2024 - Momenti di paura per unache si èta questa mattina, intorno alle 10.20, propriodel Monte. La donna ha riportato vari traumi ed è stata ricoverata in codice giallo dopo essere stata trasportata d'urgenza in ospedale. Una volta allertati i soccorsi, sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Arcidosso, che è riuscita a raggiungere la donna arrivando fino inall', presso la Madonna degli Scout, per recuperare la donna. La squadra dei Vigili del fuoco, in accordo con il personale sanitario, è riuscita a recuperare con tecniche Saf l', trasportandola prima in una zona sicura, in attesa'arrivo’elicottero Drago 124 del nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco di Arezzo.