Endless Love | anticipazioni delle prossime puntate

(Di martedì 6 agosto 2024) Nuove sorprese e colpi di scena in: Kemal scopre la verità su Asu, Zeynep perde il figlio e Hakki propone a Kemal di sposare Asu. Nel mondo di, la popolare serie turca, lepromettono di essere ricche di sorprese e colpi di scena. Ecco alcuneche terranno i fan incollati allo schermo. Cosa accadrà nelledi “”? – VelvetMagKemal scopre la verità su Asu nei nuovi appuntamenti diKemal è finalmente arrivato a scoprire la verità su Asu. Dopo aver sospettato per lungo tempo che Asu stesse nascondendo qualcosa, la verità emerge: Asu ha collaborato con Emir per separare Kemal e Nihan. Questa scoperta porterà Kemal a prendere una decisione drastica riguardo al suo futuro con Asu.