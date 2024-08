Domenico Modugno 30 anni senza Mr Volare | la storia del successo di Nel Blu dipinto di blu

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Tra i primi artisti conosciuti nostrani nel mondo musicale oltreoceanoha un posto di rilievo occupato grazie aldi Nel BluDi Blu che gli è valso l’appellativo di Mr. Nei primiCinquanta a seguito del debutto teatrale e televisivo,viene messo sotto contratto dall‘RCA italiana ed inizia a pubblicare brani in dialetto siciliano e salentino raccontando storie folkloristiche ispirate a pescatori e minatori. In quel periodo arriva uno dei primi successi in italiano, Vecchio Frak ispirato alladi Raimondo Lanza di Trabia, principe siciliano morto suicida nel 1954. Debutta con il brano Musetto al Festival di Sanremo 1956, raggiungendo l’ottavo posto. Duedopo ritorna in gara con Johnny Dorelli presentando Nel BluDi Blu, brano che vincerà l’ottava edizione della kermesse canora.