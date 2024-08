Corona La Combina Grossa | Pandemonio Sul Palco!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 6 agosto 2024) Fabriziohato un grossissimo danno di recente, creando caos e confusione nel. Ecco che cosa è accaduto! Un’ondata di polemiche ha travolto Fabriziodurante la sua partecipazione come ospite speciale a una “Notte Bianca” nel comune veneziano di Cavarzere. Invitato a presiedere un deejay set,ha scatenato il caos sulinsultando un membro del pubblico. L’ex re dei paparazzi ha accusato uno spettatore di averlo offeso chiamandolo “scemo”, reagendo pubblicamente con il termine “ciccione”, e puntandolo col dito. Questo ha suscitato immediati malumori e proteste da parte della folla presente. La decisione di invitareall’evento aveva già sollevato delle critiche. Molti hanno ritenuto che la sua presenza non fosse adatta per un’occasione destinata a un pubblico variegato.