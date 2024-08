Centrocampo Napoli | in vendita Cajuste Gaetano e Folorunsho Conte aspetta Gilmour e Brescianini

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024): invuole. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. L’affare sfumato con l’Atalanta per la cessione diha fatto emergere i piani diin mediana. Vuole quattro uomini: Anguissa, Lobotka,. Via tutti gli altri. Via. Via. Via/ 1:verso il Parma, arrivaViaggia verso il capitolo finale, nel frattempo, la vicenda di Gianluca: il Parma s’è messo in una posizione di vantaggio nei confronti del Cagliari, deciso a non partecipare ad aste, e dunque nei prossimi giorni il suo futuro sarà chiaro. E ilincasserà 8-9 milioni di euro da reinvestire per il prossimi acquisto in pectore: Billy, professione centrocampista, scozzese di 23 anni di proprietà del Brighton.