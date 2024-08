Cadono nel fiume pieno di coccodrilli | il marito lascia la mano della moglie e la salva

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Una vacanza in famiglia che si è trasformata in tragedia. A raccontare quanto accaduto nel Queensland, in Australia, è una turista, Jane Carey. “Ci stavamo godendo una normale giornata di vacanza e tutto è cambiato in 30 secondi. Mi hato, il suo ultimo gesto è stato quello di non trascinarmi con sé”. Jane era in vacanza colDave Hogbin a Cooktown, nel Queensland, in Australia, quando il 40enne di Newcastle è caduto in. La donna è scivolata con lui, ma ilhato andare il suo braccio e così le hato la vita, secondo news.com.au. Un istante dopo l’uomo è stato afferrato da un coccodrillo di 5 metri. Jane ha detto al giornale locale che Dave “non stava facendo nulla di sbagliato” e che l’intero episodio è durato solo “30 secondi”. “Le cose possono cambiare così rapidamente in un istante ” ha aggiunto.