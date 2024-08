ATP Montreal 2024 | Lorenzo Sonego porta a casa un complicato esordio contro Tallon Grieskpoor

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024)riesce a fare il proprio debutto in maniera vincente al Masters 1000 di, in Canada. Il torinese, pur complicandosi molto la vita, va vicino alle due ore e 45 minuti per battere l’olandeseGriekspoor per 7-6(7) 5-7 6-4. Ora per lui uno tra l’USA Frances Tiafoe e il cileno Alejandro Tabilo, sebbene il beniamino didebba definirsi favorito nella fattispecie. L’inizio è per buona misura di marca Griekspoor, che riesce a spingere con efficacia e a guadagnarsi la prima palla break, che peròriesce efficacemente a non fargli concretizzare. I due, poi, pur affrontandosi a viso piuttosto aperto non tornano più ad avere particolari occasioni nel prosieguo del tempo (si segnala solo un 15-30 sul 5-4 per l’italiano, dove però, doppio fallo dell’olandese a parte, non c’è reale speranza).