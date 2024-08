Alle 21 Egonu e compagne Velasco-Guidetti Derby azzurro con la Serbia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) È una classica del volley europeo, stavolta mette in palio un posto in semifinale: Italia-21 è una sfida che avrebbe meritato un altro turno del tabellone, ma tant’è. Contro la corazzata campione del mondo guidata oggi da Giovanni, Juliocercherà la continuità che ha permessoazzurre di chiudere il loro girone al primo posto, mentre le serbe sono arrivate terza nel loro gruppo. È la sfida delle bomber trae Boskovic, sicuramente. Ma con atlete di questo livello in campo è probabile che alla fine la differenza la facciano le altre. In Vnl l’Italia vinse 3-1, ma brucia di più il ricordo dei successi dellanelle ultime due Olimpiadi. Chi passa troverà in semifinale la vincente di Cina-Turchia che si gioca9. Le altre sfide: Brasile-Repubblica Dominicana (ore 13) e Stati Uniti-Polonia (ore 17).