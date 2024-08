Alien | Romulus il trailer finale in italiano!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 6 agosto 2024) Pochi minuti fa, i 20th Century Studios hanno diffuso sui canali ufficiali ildi, atteso film horror diretto da Fede Alvarez che arriverà nelle sale italiane il 14 agosto. Ecco ilin. In fondo all’articolo trovate quello in lingua originale.riporta alle origini il franchise di grande successo: rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo.è interpretato da Cailee Spaeny (Civil War), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu.