900 care | come rimuovere il trucco velocemente e senza sprechi

(Di martedì 6 agosto 2024) Un prodotto funzionale, pratico e a ridotto impatto ambientale per strucperfettamente la pelle anche in vacanza. La soluzione sviluppata da 900.Godere appieno delle vacanze estive è sinonimo di relax, comfort e praticità. Anche se si parla di beauty routine! Durante la bella stagione si ha infatti necessità diilpiùper poter stare al passo con i ritmi frenetici e giocosi delle vacanze mantenendo la giusta idratazione e pulizia profonda dall’alba al tramonto. Dopo una giornata trascorsa al mare o una notte Ballanfo sotto le stelle, l’idea di pratila tradizionale routine di bellezza può non entusiasmare rischiando talvolta di essere negligenti con la pelle del viso che a causa dell’esposizione solare inizia a seccarsi e a disidratarsi.