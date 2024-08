Violentata a Desio 39enne trascinata e spogliata nel giaciglio per disperati a due passi dalla stazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024)– Un pullman sbagliato, il caldo, la difficoltà a ritrovare la strada, una terra di nessuno. L’incubo vissuto da unadi, aggredita lungo la Valassina da un bruto che ha tentato di violentarla, si consuma tutto nel giro di pochi metri, fra lae la Valassina. Erano circa le 17 quando laè arrivata allache corre sopra un sottopasso. La donna ne è uscita scendendo dalle scale di ferro imboccando via Tagliabue che all’inizio è a senso unico andando per circa 500 metri verso il luogo in cui sarebbe andata in scena l’aggressione. Ci sono due marciapiedi con un’unica carreggiata. Sulla sinistra, dove la donna camminava e ha incontrato un gruppo di stranieri fra cui il suo aggressore, l’erba è alta e per terra ci sono bottiglie di plastica e piccoli rifiuti. Sulla destra ci sono delle case.