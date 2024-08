VIDEO Italia-Giappone 3-2 volley | la sintesi della rimonta folle degli azzurri sotto 21-24 al terzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ad un passo dall’inferno, l’Italmaschile risorge e vola in semifinale alle Olimpiadi di Parigi 2024. Semplicemente incredibile ladi Fefé De Giorgi, che si sono trovatidi due set contro il, annullando anche tre match point dal 21-24 nella terza frazione. Poi un quarto set tiratissimo e anche il quinto è stato un susseguirsi di emozioni, con glicapaci ancora di annullare un altro match point. Un primo set da incubo e totalmente in controllo di Ishikawa e compagni, che si impongono per 25-20. Nel secondo parziale glisembrano cambiare l’inerzia del match e si portano sul +4 e poi anche sul 23-21, ma poi subiscono quattro punti consecutivi da parte deisi, che chiudono 25-23. L’si trova con le spalle al muro e vede vicinissima la sconfitta quando ilsi trova sul 24-21.