Torna una nuova stagione di Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio | quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 5 agosto 2024)2024 è pronto a far sognare e creare nuove coppie. Il dating dei sentimenti di Real Time si prepara per unaimperdibiledell’amore, l’undicesima se si considerano le dieci edizioni tra le varianti Hotel e Crociera. Scopriamo insieme daandrà in onda e quali sono le novità.conduce unadi2024 Il Re De Cuori è ancora una volta lui,. Il presentatore accoglierà al ristorante i tanti nuovi single che sono in cerca dell’anima gemella. Il meccanismo del programma non cambia: due persone che non si sono mai viste prima si ritrovano a ristorante per il. Cosa accadrà? Se c’è feeling, i due continueranno a vedersi lontano delle telecamere altrimenti avranno vissuto una serata divertente e romantica.