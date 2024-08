Temptation Island prepara il ritorno su Canale 5 | anticipazioni e data di partenza

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 5 agosto 2024)da settembre tornerà nuovamente suCinque: il programma lancia l’appuntamento Neanche il tempo di mandare in archivioin versione estiva che Filippo Bisciglia sta già scaldando i motori per la nuova versione del viaggio nei sentimenti. Dopo la parentesi delle scorse settimane che ha regalato nuove e chiacchierate storie al pubblico, il format prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi tornerà sul piccolo schermo a partire dal prossimo settembre, giusto un mese di pausa e poi le coppie riprenderanno posto nel villaggio in Sardegna dove metteranno alla prova i loro sentimenti.