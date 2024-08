Sydney Sweeney e Glen Powell insieme per l’adattamento di L’implacabile di Stephen King

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Sydney Sweeney e Glen Powell potrebbero aver trovato la loro prossima collaborazione. Diverse testate, citando come fonte l'insider del settore Daniel Richtman, hanno rivelato che Sweeney è in lizza per affiancare Powell in un adattamento del romanzo distopico di Stephen King (The Running Man). Ad aprile, Variety ha confermato che Powell sarebbe stato il protagonista del film nel ruolo di Ben Richards. Se Sweeney dovesse partecipare al film, si tratterebbe della seconda collaborazione tra i due, dopo il successo di "Anyone But You". Considerando tutta la stampa che ha circondato quel film – soprattutto per quanto riguarda l'intesa tra Powell e Sweeney – sappiamo che ci sarà molto clamore mediatico per il loro ritorno sullo schermo.