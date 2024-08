Scoccia non dà tregua a Ferdinandi | Sei estremista e comunista Così non rappresenti Perugia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) "Un modo di fare politica di stampo fortemente". "Idee radicali che non rispecchiano quelle dei perugini moderati". E ancora: "Voglio sperare che l’attuale sindaca abbia compreso il nuovo status di rappresentante delle istituzioni e non di rivoluzionaria". Non lascia, Margherita. Anzi raddoppia. Attacca di nuovo a testa bassa Vittoria, dopo che già sabato le aveva lanciato una palla avvelenata: "Ti abbiamo lasciato bilanci sani e investimenti per 500 milioni: basta lamentele, ora pensa a governare". Meno di 24 ore dopo,torna alla carica. Stavolta la candidata di centrodestra battuta al ballottaggio di giugno prende spunto dalla cerimonia in ricordo di Paolo Vinti, libero pensatore e uomo di totale sinistra cheaveva definito "un vero e proprio mito capace di incidere nel cuore e nella testa politica di tutta la nostra generazione".