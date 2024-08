Scherma 5 medaglie come a Tokyo e un oro in più | ma il bilancio non può soddisfare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ieri è calato il sipario sullaalle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella meravigliosa cornice del Grand Palais l’Italia ha raccolto un oro, tre argenti ed un bronzo. Un bottino di cinqueproprio, anche se in Giappone non c’era mai stata la possibilità di veder sventolare il Tricolore sul gradino più alto del podio. Un passo in avanti sicuramente rispetto a tre anni fa, ma ilcomunque non può, visto che sicuramente qualcosa è mancato dalle pedane francesi. Sicuramente nel conteggio finale bisogna considerare anche un pizzico di sfortuna per le molteplici sconfitte arrivate all’ultima stoccata.