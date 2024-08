Re Abdullah II e la regina Rania di Giordania sono diventati nonni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lieto evento in, reII e laper la prima volta. Rajwa Al Saif, moglie dell’erede al trono Hussein, ha dato alla luce lman. La piccola appena nata, però, non è destinata ad essere la prossima in ordine di successione reale. Lagioisce per la nascita di Iman, la principessina figlia dell’erede al trono hashemita Hussein e della moglie Rajwa Al Saif, architetta saudita. Il lieto evento rende, per la prima volta, reII e ladi. Tuttavia, nonostante sia la prima erede del futuro re, la principessina non sarà inserita nella linea di successione, questo perché invige la legge salica.