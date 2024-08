Parigi 2024 | saltatrice in alto ucraina Mahuchikh dedica oro ‘ai quasi 500 atleti uccisi**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Parigi, 5 ago. (Adnkronos) – LainYaroslavahato il suo oro olimpico agliuccisi durante l’invasione russa del suo paese. La guerra è iniziata a febbraio 2022 e non c’è segno di una fine. L’aveva preso in considerazione l’idea di boicottare i Giochi di Parigi dopo che il Comitato olimpico internazionale aveva affermato che i russi avrebbero potuto competere come neutrali se avessero dimostrato di non sostenere il conflitto. Solo 15 olimpionici russi sono a Parigi, quindi l’ha deciso di competere e la detentrice del record mondialeè stata contenta che l’abbiano fatto. “Questa medaglia è importante, ma la Russia ha ucciso persone nel mio paese”, ha detto la 22enne. “500sono morti in guerra e non potranno mai partecipare alle competizioni.