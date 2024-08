Notti di talento Brillano dieci stelle Ma Rachele e Mariia mettono la freccia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lascia un’impronta tutta al femminile la quarta eliminatoria didi, il contest musicale prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music (direttore artistico Stefano Bini e direttore di produzione Michele Ammannati) di cui La Nazione è media partner esclusivo. Sono infatti due giovani donne a staccare direttamente il pass per la finale,De Santis eShepeleva. Entrambe al primo posto di tappa, ex aequo, approdano direttamente alla finale di Marina di Pisa del 20 agosto. La prima incanta giuria e pubblico con una cover strepitosa di Vampire di Olivia Rodrigo, mentre la quindicenne russa stupisce tutti con "See you tomorrow afternoon" di Christina Aguilera, sfoggiando doti vocali non comuni e una straordinaria presenza sul palco.