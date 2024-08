NM Live | Osimhen-Lukaku? Al momento è tutto fermo Meret ha delle potenzialità importanti ma …

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024) Malfitano: “ha, ma valuterei un profilo come Szczesny” NM– Petrazzuolo, Aronica, Malfitano, Carmine Esposito, Zamboni e Pastor sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNapoli.Com: NM– Petrazzuolo: “? Al, il Parma segue Gaetano,? Ha la fiducia di Conte e del Napoli” Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “Il Napoli aspettarisposte su. Gli azzurri pensano sempre a, ma il cambionon è vicino, bisogna dirlo. De Laurentiis non può svendere, ma nessuno arriva ai 100 milioni al, nemmeno ad 80.