Manila Esposito | Ho vinto una medaglia olimpica nella finale con Biles Ho ascoltato Geolier

(Di lunedì 5 agosto 2024)ha conquistato una splendidadi bronzo alla trave alle Olimpiadi di Parigi 2023, meritandosi una memorabile alloro individuale dopo essersi già messa al collo l’argentogara a squadre insieme alle compagne. Al suo esordio ai Giochi l’azzurra è entrata nel ristrettissimo club di ginnaste italiane capace di portare a casa due allori a cinque cerchi: lei e Alice D’Amato, che oggi si è imposta sui 10 cm.ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Essere qui e fare due finali olimpiche, per me, era già un sogno. Non posso essere che felice di aver fatto un buon esercizio e averuna. So di poter fare un esercizio ancora migliore ma già poter fare unacon Simoneè tanta roba, capita di sbagliare anche ai più forti.