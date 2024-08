LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | è il momento di Esposito e D’Amato alla trave!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) 12:27 Tra pochi minuti prenderà il via la finale più attesa di giornata in casa Italia, quella! 12:24 Questo il podio definitivo: 1.Jingyuan Zou (16.200) 2.Illia Kovtun (15.500) 3.Shinnosuke Oka (15.300) 12:20 Il campione olimpico del concorso generale non vuole smettere di stupire! Medaglia di bronzo per Shinnosuke Oka con 15.300! 12:17 Lukas Dauser delude le aspettative, tante piccole imperfezioni che non gli hanno mai permesso di entrare in gara: 13.700 (D:6.0, E:7.7), penultima posizione per il tedesco. 12:14 DI UN ALTRO PIANETAAAA! Jingyuan Zou conferma di essere il grande favorito e spezza in due la gara con un clamoroso 16.200 (D:6.9, E:9.3), medaglia d'oro ipotecata! 12:11 13.300 per l'ucraino Oleg Vernaiev, ampiamente ultima posizione per lui. 12:09 CADUTA PER VERNAIEV! L'ucraino stava confezionando un esercizio da medaglia.