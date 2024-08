L’appello di Khelif | Il bullismo distrugge le persone Vincere l’oro sarebbe la miglior risposta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) “Invio un messaggio a tutte ledel mondo di sostenere i principi olimpici e la Carta Olimpica, di astenersi dalcontro tutti gli atleti, perché questo ha effetti enormi. Puòre le, può uccidere i pensieri, lo spirito e la mente delle. Può dividere le”. Imane– atleta algerina intersessuale e iperandrogina finita al centro della polemica politica per la sua partecipazione ai Giochi Olimpici – lancia il suo personale appello. Vincitrice nei quarti di finale contro la pugile ungherese Luca Anna Hamori, l’algerina è già sicura di conquistare almeno la medaglia di bronzo (non essendo prevista nel programma olimpico la finale per il terzo e quarto posto). Intervistata ai microfoni di SNTV – partner video sportivo di The Associated Press –ha raccontato la sua attuale esperienza che sta vivendo alle Olimpiadi di Parigi.