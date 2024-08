La scelta del vice dem Il governatore Shapiro è in pole position Sondaggi Harris rimonta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sono le ultime ore di esami. Tutte le pagelle con qualità e difetti sono state completate e verificate dall’ex ministro della giustizia di Obama, Eric Holder. Si cercavano piccoli scheletri nell’armadio o elementi di imbarazzo come qualche vecchia amante sfuggita ai radar. E già questa sera Kamala, che ha ottenuto tutti i voti necessari per la nomination democratica, sarà in grado di scegliere il suo numero due. Donald Trump ha già iniziato un bombardamento a tappeto, accusandola di essere stupida, incompetente, troppo di sinistra, anti-israeliana, socialista e favorevole all’ingresso dei criminali illegali di altri Paesi negli Stati Uniti per offrire loro anche assistenza sanitaria gratuita.