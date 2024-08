Juve rinnova Bremer Ora si prova a chiudere Todibo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Torino, 5 agosto 2024 – Lamette nero su bianco il rinnovo della colonna portante della difesa. Gleisonhato il suo contratto fino al 2029, confermando le intenzioni di tutti di continuare assieme. Incedibile il centrale brasiliano che sarà bianconero per altri cinque anni. Serve, però, inserire la pedina che giocherà titolare al suo fianco e resta in piedi la pista Jean Clair. Poi c’è la vicenda Chiesa che dovrebbe sbloccarsi tra qualche giorno dopo un incontro tra il suo agente e la dirigenza bianconera. Atalanta, dramma Scamacca: rottura del crociato anteriore con interessamento del menisco e del collaterale. Operato nel pomeriggio: è il difensore che ha recuperato più palloni E’ arrivata la firma di Gleisonsul nuovo contratto che lo legherà allantus per altri cinque anni.