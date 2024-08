Jenna Ortega in trattative per unirsi a Glen Powell in un film di J J Abrams

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 agosto 2024)è inper affiancarenel nuovosegreto di J.J.in lavorazione alla Warner Bros.è inper affiancarenel nuovodi J.J.in lavorazione alla Warner Bros. Non si sa molto del progetto che è stato scritto dae sarà prodotto dalla sua Bad Robot, che ha un accordo globale con lo studio. Siachesono stati recentemente inclusi nella lista delle star più richieste, stilata da The Hollywood Reporter dopo un sondaggio condotto tra i dirigenti degli studios e i produttori sulle star più richieste. Entrambi sono considerati dall'industria come attrattive per il botteghino e in grado di portare nelle sale cinematografiche gli