Incidente in autostrada pullman carico di turisti si schianta sul guardrail

(Di lunedì 5 agosto 2024)indisisul– Ancora sangue sull’asfalto nel nostro Paese. Domenica nera per il tratto aretino della A1. Dopo l’mortale del mattino avvenuto tra Valdichiana e Chiusi, dove ha perso la vita una donna di 59 anni ed è rimasto ferito un uomo di 59 anni, alle 17.00 si è verificato un altro sinistro, questa volta in corsia nord nei pressi di Badia al Pino, quando uncon 25è finito contro il. ( dopo le foto) Leggi anche: Tromba d’aria in Italia, spazzati via lettini e ombrelloni: ci sono feriti Leggi anche: Violento nubifragio si abbatte sull’Italia: danni e case evacuatein, autobusdisisulsulla A1, nei pressi di Arezzo. Il bilancio è drammatico: un morto e 25 feriti.