Il lato chic del top crochet se indossato così

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nata negli Anni 60 e 70 grazie al movimento hippie, poi diventata un capo identitario della moda grunge e bohonei Novanta, la maglia uncinetto 2024 è un must-have tanto pop quanto unico. Grazie alla sua tecnica spesso associata alla cultura DIY (do-it-yourself), e quell’aspetto vagamente gitano che ben si sposa con i trend dell’estate, torna anche nel 2024 vantando una versatilità impareggiabile. Elemento fondamentale nel guardaroba da festival, ma anche nei bagagli a mano di tutte le it-girl che si rispettino, diventa elegante o casual in base allo styling. Un po’ vintage un po’ boho, ma sempre evergreen, ecco 3 look per abbinarla.