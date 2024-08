House of the Dragon 2 | il finale cita dei personaggi importanti di GoT

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 5 agosto 2024) ATTENZIONE: Questo articolo contiene MOLTI SPOILER suldella seconda stagione diof the! Continuate a leggere a vostro rischio e pericolo Le inquietanti visioni di Daemon Targaryen nel corso diof the2 si sono concentrate interamente sul suo passato, ma ciò che ha visto neldi stagione di domenica sera riguardava il futuro. Daemon ha toccato l’albero di Weirwood a Harrenhal e ha ricevuto non solo una visione, ma anche uno sguardo sul futuro della sua famiglia e del Continente Occidentale, che includeva scorci di diversidi Game of Thrones. La visione dell’albero mostra essenzialmente a Daemon la profezia della Canzone del Ghiaccio e del Fuoco di cui Viserys parlò a Rhaenyra quando decise che sarebbe stata la sua erede.