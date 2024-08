Guerra in Ucraina in arrivo gli F-16 ma non sono sufficienti Si rompono i rapporti col Mali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 5 agosto 2024) Con l’ingresso degli F-16, l’entra in una nuova fase nellacontro la Russia. Anche se il numero di questi caccia non è ancora sufficiente a garantire una svolta decisiva nel conflitto, la difesaè pronta a dispiegarli nei cieli. Il presidente Zelensky ha riconosciuto questo importante risultato e ha osservato che il supporto dei paesi occidentali è stato importante per rafforzare la posizione dell’sulla scena mondiale. Da mesi, i piloti ucraini si stanno addestrando all’estero per padroneggiare questi jet. Analisi delle capacità di Kiev Secondo quanto riportato dal New York Times, l’non sarà in grado di schierare più di dieci caccia F-16 entro la fine di quest’anno. Questo dato emerge da dichiarazioni di funzionari occidentali che hanno parlato in modo anonimo.