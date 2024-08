FOTO | Undertaker e Randy Orton insieme nel backstage di SummerSlam

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 5 agosto 2024)2024 è passato agli archivi con molta carne al fuoco su tutto il ritorno del “Tribal Chief” Roman Reigns che di fatto ha determinato la sconfitta di Solo Sikoa nel match titolato contro Cody Rhodes. Come sempre in queste grandi occasioni sono molte le personalità presenti nel, tra questi il leggendarioe Taker La WWE ha postato sul proprio profilo Instagram un video in cui si possono vedereneldi. I due sono stati ripresi mentre parlavano e si confrontavano su di un non meglio precisato argomento. Nella didascalia si legge “semplicemente due leggende che si ritrovano dopo tempo a parlare”. Qui sotto l’immagine. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe)