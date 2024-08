Festival di Paupisi entro il 19 agosto la prenotazione degli spazi per gli espositori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

In occasione deldei Sapori eArtisti di Strada – 51°Sagra del Cecatiello in programma adal 23 al 25, organizzato dalla Pro Loco diin collaborazione con il Comune di, dalle associazioni presenti sul territorio con circa 160 volontari e con il patrocinio della Provincia di Benevento, Gal Taburno, Parco Regionale Taburno-Camposauro, Unpli Provinciale, Coldiretti e Cia, tutti i venditori ambulanti eddi artigianato locale che hanno intenzione di partecipare all'evento dovranno far pervenire presso il Comune dila richiesta di autorizzazione occupazione suolo pubblico per i giorni 23, 24 e 25inviandola tramite e-mail al seguente indirizzo: poliziamunicipale@gmail.com oppure consegnarla direttamente a mano agli uffici della Polizia Municipale.