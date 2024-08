EA FC 25 le novità di Ultimate Team svelate dal nuovo TRAILER

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di lunedì 5 agosto 2024) 5 agosto 2024 – EA ha appena rivelato le nuove caratteristiche della modalitàper il loro prossimo titolo videoludico, EA FC 25, atteso per settembre 2024. Questa modalità, da sempre amatissima dai giocatori, promette di offrire un’esperienza ancora più coinvolgente e dinamica. Scopriamo insieme lepiù entusiasmanti che ci aspettano nel mondo di! Ecco ilvideo con ledi: VI ricordiamo che tutti i nuovi video e lesaranate in live sul canale Twitch JohnFutUniverse e sul canale iLSANTUFutUniverse. Quando esce FC 25? FC 25 sarà disponibile ufficialmente dal 27 settembre 2024. Ma sarà possibile giocare sin dal 20 settembre, ben 7 giorni prima. Se volete giocare in anticipo prenotate laEdition: vi spieghiamo come e dove prenotare FC 25 al minor prezzo possibile in questo nostro articolo.