Djokovic vince Burioni sfotte Il POST subito dopo il trionfo olimpico | cosa ha scritto

(Di lunedì 5 agosto 2024) Qualcuno potrebbe dire “ancora rosica“. E in effetti sembra proprio così. Non c’è impresa e vittoria diche il virologo Robertonon commenti con sarcasmo, rimarcando ogni volta il fatto che il campione serbo portò avanti la sua personale battaglia contro il vaccino Covid. Nella giornata del 4 agosto Djoko ha compiuto l’ennesimo capolavoro della sua straordinaria carriera: a Parigi 2024 ha vinto l’orocon una prestazione memorabile nell’incontro con Alcaraz. La finale, disputata sul campo Philippe-Chatrier del Roland Garros, il campione serbo ha battuto in due set lo spagnolo Carlos Alcarazdue ore e 52 minuti di gioco. Persi tratta del primo oroin carriera, unico successo che mancava nel suo palmares, ora davvero al completo.