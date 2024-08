Cos’era Operation Flagship che ha ispirato M Night Shyamalan per il suo Trap?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il nuovo thriller di M., è una rielaborazione di una storia realmente accaduta. Il film racconta la storia di un serial killer, il Macellaio, interpretato Josh Hartnett, che accompagna la figlia al concerto della sua cantante preferita. Salvo poi scoprire che l’intero spettacolo è unapola organizzata dalla polizia per catturarlo. Un colpo di scena che riveliamo, ma è già presente nel trailer, per volontà del regista che desidereva spingere il pubblico a identificarsi nel protagonista. Ebbene,, come detto, ha rielaborato la cosiddetta Operazione. Si trattava di un piano organizzato nel dicembre 1985, dallo U.S. Marshals Service per catturare una serie di latitanti in tutti gli U.S.A. L’Operazionefu solo il punto di arrivo di un lavoro molto dettagliato partito alcuni anni anni prima, con ottimi risultati.