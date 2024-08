Cody Rhodes | Arn Anderson è per me un’ancora di salvezza

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 5 agosto 2024) Arnè una leggenda del wrestling famosa in tutto il mondo, fa parte della WWE Hall Of Fame ed è stato una volta WWE Tag Team Champion assieme a Tully Blanchard. Arn è stato sotto contratto anche con la AEW dal 2019 al 2024, lasso di tempo in cui si è creata una forte e importante amicizia fra lui e, amicizia che diventò talmente importante da spingerea diventare il vero e proprio manager dell’American Nightmare all’interno della federazione di Tony Khan.è tornato sul grande schermo questo sabato durante Summerslam, mentre era intento ad incoraggiare e sostenerenel backstage prima del suo match contro Solo Sikoa .